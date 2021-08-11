Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко

65% украинцев готовы вакцинироваться, остальных будут мотивировать привиться от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы с радостью будем принимать всех, кто захочет вакцинироваться. Украинская система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, он встретился с представителем одного из крупнейших гипермаркетов строительной индустрии, который готов в 76-ти своих магазинах открыть прививочные центры и прививать всех желающих.

"Сейчас мы выходим на европейский тренд по охвату прививками по дневному количеству и уже превышаем мировой тренд. Сегодня социологические данные показывают, что 65% украинцев готовы вакцинироваться. Других мы будем мотивировать, чтобы каждый сделал свой вклад для преодоления пандемии", - добавил министр.

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