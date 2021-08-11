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Посольство Беларуси о вызове в МИД их главы: "Озабочены недружественными действиями Украины"

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Посольство Беларуси о вызове в МИД их главы: "Озабочены недружественными действиями Украины"
10 августа состоялась встреча временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева с директором второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Василием Зваричем.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Беларуси в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Дипломаты обсудили белорусско-украинские отношения.

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"На поднятые украинской стороной вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью Украины, даны исчерпывающие комментарии. До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами", – заявили в посольстве Беларуси.

Камышева вызвали в МИД после заявлений захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко на пресс-конференции 9 августа. Дипломата предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначно соучастию в преступлении РФ против территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Топ комментарии

  • Маркиз
    Тишина мокрых штанов

    А я вот хорошо помню, как наш Полшестой злобно так угрожал США и ЕС.
    Как он требовал что-то там, ставил условия, выдвигал ультиматумы и шантажировал разворотом Украины в сторону Китая.
    Я очень хорошо помню, как ди-джей Арахамия обещал разговоры Полшестого с Байденом на повышенных тонах и сокрушался отсутствием возможности шантажа мировых держав с помощью ядерного оружия.

    Вчера Лукашенко открыто угрожал территориальной целостности Украины и открыто вмешивался в наши внутренние дела.

    И что-то как-то тихо от наших угрожунов, молчат шантажеры наши, и шантажистки тоже. Ди-джеи притихли.
    Теплой струйкой угрожают? Или как?
    В чем причина подобного страха и молчания?
    Юрий Бирюков
  • Alexander Rednaxela 339e6b69
    Я правильно понимаю, что после подобных заявлений, посольство закрыто, а сотрудники высланы в родные белорусские болота?
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Більшого ублюдка,чим лука,годі і шукати. Ну хіба що *****...
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