Любченко о пиковых выплатах по госдолгу: "Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть"

Украина в сентябре безболезненно проведет пиковые выплаты по государственному долгу, средства есть, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"В июле мы сделали значительный транш долговых платежей. Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Любченко отметил перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть госбюджета со стороны Государственной налоговой службы, выполнение росписи по доходам со стороны Гостаможслужбы. "Заимствования осуществляются эффективно", – добавил он.

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"При том что Украина выполнила все целевые ориентиры, которые ставились. Из того, что в зоне моей ответственности, то Верховная Рада даже приняла в первом чтении законопроект о корпоративном управлении. Это огромный шаг вперед. Кроме того, МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределение СПЗ, из которых украинская часть составляет около $2,7 млрд. Это, в том числе, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", – пояснил Любченко.