Ремонт дорог: на проспекте Академика Королева в Киеве частично ограничат движение транспорта до 19 сентября. СХЕМА
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С 20:00 11 августа в 19 сентября на проспекте Академика Королева частично ограничат движение транспорта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает КК "Киевавтодор".
"На проспекте начинается средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке от ул. Симиренко до ул. Булгакова.
В ночь на 12 августа будут снимать старое асфальтовое покрытие. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время работ движение транспорта будет частично ограничено.
КК "Киевавтодор" приносит извинения за неудобства.