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Ремонт дорог: на проспекте Академика Королева в Киеве частично ограничат движение транспорта до 19 сентября. СХЕМА

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Ремонт дорог: на проспекте Академика Королева в Киеве частично ограничат движение транспорта до 19 сентября. СХЕМА
С 20:00 11 августа в 19 сентября на проспекте Академика Королева частично ограничат движение транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает КК "Киевавтодор".

"На проспекте начинается средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке от ул. Симиренко до ул. Булгакова.

В ночь на 12 августа будут снимать старое асфальтовое покрытие. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение транспорта будет частично ограничено.

Ремонт дорог: на проспекте Академика Королева в Киеве частично ограничат движение транспорта до 19 сентября 01

КК "Киевавтодор" приносит извинения за неудобства.

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