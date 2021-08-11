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99,3% новых случаев коронавируса за последние три месяца были среди невакцинированных граждан, - Ляшко

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99,3% новых случаев коронавируса за последние три месяца были среди невакцинированных граждан, - Ляшко
За последние три месяца в Украине коронавирусом болели в основном невакцинированные граждане.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил в интервью "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы проанализировали количество заболеваний за последние 3 месяца и промониторили сколько среди них провакцинированных одной дозой или тех, кто завершил полный курс прививок. Среди всех заболевших только 0,7% - люди, которые были вакцинированы и только 0,4% попали в стационар, а не в реанимационные отделения", - отметил министр.

По его словам, необходимо вакцинироваться, чтобы не бояться новой волны заболеваний.

"Не нужно ничего ждать. Нужно сделать все возможное, чтобы новая волна не наступила. Соблюдать дистанцию, носить маску, обрабатывать руки антисептиком, если отсутствует вода. Эти правила помогут защититься не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний и кишечной группы инфекций", - добавил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Открытые школы, кинотеатры и музеи: Ляшко рассказал о возможности ослабления ограничений для вакцинированных от COVID-19

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Так у нас вакцинированных мало. Может быть, по-другому посмотреть: сколько заболевших среди вакцинированных (в процентах)?
  • Антип61
    Всего один серьезный пациент с COVID в Израиле вакцинирован и моложе 60 лет - TV

    Только один из 61 израильтянина, госпитализированного с COVID в тяжелом состоянии, является полностью вакцинированным лицом в возрасте до 60 лет, сообщил в воскресенье канал 12 News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
    Согласно отчету, 24 человека из числа находящихся в тяжелом состоянии не вакцинированы, а 37 человек вакцинированы полностью. Одинокий серьезно больной, полностью вакцинированный человек в возрасте до 60 лет относился к возрастной группе 50-59 лет.
    Ни один полностью вакцинированный человек в возрасте до 50 лет не находился в тяжелом состоянии.
    Между тем, среди непривитых 14 человек в возрасте до 50 лет находились в тяжелом состоянии, двое из которых были моложе 40 лет.
  • Valery Greff
    Вы, кацапы, конечно не верите! И совершенно здоровые жмуритесь от КОВИДа по 800 рыл в день 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4969
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