Фейгин о препятствовании оккупантов богослужениям Православной церкви Украины: Это предлог, чтобы полностью ликвидировать ПЦУ в Крыму
Так на очередной вопиющий случай беззакония, который произошел в монастыре Святого Димитрия Солунского, отреагировали в МИД Украины, информирует "Дом", передает Цензор.НЕТ.
Представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" оккупационных органов власти насильно заставили настоятеля монастыря остановить богослужение. А на всех участников молитвы составили "протоколы", в которых написано — "молились в несоответствии с российским законодательством".
И такая безосновательная и обтекаемая формулировка даже у российских юристов вызывает усмешку.
По словам юриста Марка Фейгина, это абсолютно беззаконный акт.
"Я так предполагаю, что служба велась на украинском языке, — я так думаю. Потому что он принят как канонический язык для ПЦУ. И, видимо, это, по меньшей мере, стало формальным основанием. Хотя, опять же, а какое основание? Это просто предлог для того, чтобы фактически ликвидировать действие Православной церкви украины на территории Крыма", — говорит юрист.
Председатель правления "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев напомнил, что ПЦУ не является подконтрольной Московскому патриархату.
"И именно ее представителей и преследуют на протяжении всех лет оккупации Крыма. Точно так же они преследуют и мусульман, и свидетелей Иеговы, активно используя свое законодательство, согласно с которым деятельность организации "Свидетели Иеговы" запрещена", — отметил он.