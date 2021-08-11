Появился новый вид мошенничества. Аферисты могут списать деньги со счетов украинцев, зная номер их телефона, - киберполиция

Популярным видом мошенничества является списание аферистами средств со счетов украинцев, выставляющих номера своих телефонов, которые фактически являются финансовыми номерами, во время размещения объявлений в интернете.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Управления противодействия киберпреступлениям в Киеве Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Иван Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В большинстве случаев, которые мы проанализировали – почти в 90% случаев, номера телефонов, которые указаны в объявлениях, являются фактически финансовым номером для доступа к онлайн-банкингу", - проинформировал Тимошенко.

Он рассказал, что пойманная на этой мошеннической схеме аферистка рассказала правоохранителям интересную деталь: в процессе поиска она искала самые дорогие товары, понимая, что на онлайн-банкинге человека, который выставляет на продажу какую-то дорогую технику, дорогостоящую вещь, может быть довольно существенная сумма средств.

Читайте также: Приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, - Минцифры