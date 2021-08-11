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Появился новый вид мошенничества. Аферисты могут списать деньги со счетов украинцев, зная номер их телефона, - киберполиция

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Появился новый вид мошенничества. Аферисты могут списать деньги со счетов украинцев, зная номер их телефона, - киберполиция
Популярным видом мошенничества является списание аферистами средств со счетов украинцев, выставляющих номера своих телефонов, которые фактически являются финансовыми номерами, во время размещения объявлений в интернете.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Управления противодействия киберпреступлениям в Киеве Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Иван Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В большинстве случаев, которые мы проанализировали – почти в 90% случаев, номера телефонов, которые указаны в объявлениях, являются фактически финансовым номером для доступа к онлайн-банкингу", - проинформировал Тимошенко.

Он рассказал, что пойманная на этой мошеннической схеме аферистка рассказала правоохранителям интересную деталь: в процессе поиска она искала самые дорогие товары, понимая, что на онлайн-банкинге человека, который выставляет на продажу какую-то дорогую технику, дорогостоящую вещь, может быть довольно существенная сумма средств.

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Топ комментарии

  • Igor L
    Без участі в банді працівників мобільного оператора, які клонують СІМ картки абонентів, ця схема не працює. Тому потрібно не робити ідіотські заяви а боротись з незаконним клонуванням СІМ карток в магазинах мобільного зв'язку!
  • Николай Николаевич b96f438b
    І? Чия це проблема? Може банки, поліція та оператори зв'язку спільними зусиллями напрацюють алгоритм запобігання таким злочинам, чи мені, як споживачу телеком послуг, треба мати по декілька телефонних номерів і сплачувати операторам зв'язку їх постійно зростаючі тарифні забаганки?
  • Igor L
    Якщо махінації набули такого розмаху, то кіберполіція має звернутись до мобільних операторів з вимогою ускладнити ідентифікацію абонентів які звертаються з проханням про заміну втраченої СІМ картки при-пейда, або ввести певний часовий лаг, щоб між блокуванням старої картки і початком роботи нової картки проходило мінімум 3 дні. За цей час справжній власник СІМ картки може звернутись до оператора з приводу блокування його СІМ картки при-пейду.
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