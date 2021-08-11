Новости • Коронавирус и карантин

В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств

1 30517
В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств
В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей. Норма вступает в силу с 23 августа и будет действовать для посещения различных заведений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Все лица, которые не полностью вакцинированы или не переболели COVID в последние шесть месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или же ПЦР-тест, сделанный не более 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно"

Вакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в гостиницах.

Также тесты нужны для посещения больниц, домов для престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Вот вам и права человека В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 7539В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 3419В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 3419
  • Рома Маестро
    "в Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств" - ВОПРОС: а с какой целью??? полностью вакцинированные товарищи таки переживают, что могут заразиться????
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости