В Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Кудина приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима за участие в протестах

В Беларуси объявили приговор чемпиону мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексею Кудину. Он получил 2,5 года колонии строгого режима за сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zerkalo.io.

Белорусский боец Алексей Кудин, которого экстрадировали из России в Беларусь за сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа прошлого года, получил два с половиной года колонии.



Кудин получил на год меньше, чем потребовала прокуратура.

Сам Кудин в последнем слове, напомним, просил не лишать его свободы.

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— Я думаю, что в показаниях на моем суде было много противоречий. Считаю, что было доказано применение сотрудниками спецсредств. Я не отрицаю ударов, но это была самооборона. Я жалею о нанесенных (сотрудникам милиции. — прим. Zerkalo.io) телесных повреждениях. Сожалею я и о том, что высмеял их в интервью. Они ведь просто выполняли свои обязанности. Прошу не лишать меня свободы. Я и дальше готов выступать за Беларусь, — сказал накануне на судебном заседании спортсмен.

Адвокаты Кудина отметили, что применив силу, Алексей защищал свое конституционное право на жизнь и здоровье, поскольку до этого получил несколько ударов дубинками и ощутил на себе воздействие распыленного слезоточивого газа. Они также указывали на то, что спортсмен раскаялся, компенсировал урон потерпевшим, публично извинился, имеет несовершеннолетних детей, является единственным кормильцем в семье, имеет значимые спортивные заслуги и ранее не был судим.

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Кудин был задержан после акции протеста в Молодечно 10 августа. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено по ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Кудина обвинили в том, что он нанес удары военнослужащему внутренних войск, а также сотруднику УВД Миноблисполкома, у которых в последствии были обнаружены повреждения.

Две недели борец провел в Молодеченском РОВД и СИЗО Жодино, затем были домашний арест и подписка о невыезде, которую Алексей Кудин нарушил накануне суда, в ноябре 2020 года.

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По запросу белорусских властей его задержали в Москве в начале 2021-го. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утром 21 июля запретил России экстрадицию белорусского спортсмена, бойца ММА Алексея Кудина. Однако в этот же день, по окончании срока содержания под стражей в московском СИЗО, его вывезли в Минск.