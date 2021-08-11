В Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Кудина приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима за участие в протестах
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zerkalo.io.
Белорусский боец Алексей Кудин, которого экстрадировали из России в Беларусь за сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа прошлого года, получил два с половиной года колонии.
Кудин получил на год меньше, чем потребовала прокуратура.
Сам Кудин в последнем слове, напомним, просил не лишать его свободы.
— Я думаю, что в показаниях на моем суде было много противоречий. Считаю, что было доказано применение сотрудниками спецсредств. Я не отрицаю ударов, но это была самооборона. Я жалею о нанесенных (сотрудникам милиции. — прим. Zerkalo.io) телесных повреждениях. Сожалею я и о том, что высмеял их в интервью. Они ведь просто выполняли свои обязанности. Прошу не лишать меня свободы. Я и дальше готов выступать за Беларусь, — сказал накануне на судебном заседании спортсмен.
Адвокаты Кудина отметили, что применив силу, Алексей защищал свое конституционное право на жизнь и здоровье, поскольку до этого получил несколько ударов дубинками и ощутил на себе воздействие распыленного слезоточивого газа. Они также указывали на то, что спортсмен раскаялся, компенсировал урон потерпевшим, публично извинился, имеет несовершеннолетних детей, является единственным кормильцем в семье, имеет значимые спортивные заслуги и ранее не был судим.
Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Кудин был задержан после акции протеста в Молодечно 10 августа. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено по ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Кудина обвинили в том, что он нанес удары военнослужащему внутренних войск, а также сотруднику УВД Миноблисполкома, у которых в последствии были обнаружены повреждения.
Две недели борец провел в Молодеченском РОВД и СИЗО Жодино, затем были домашний арест и подписка о невыезде, которую Алексей Кудин нарушил накануне суда, в ноябре 2020 года.
По запросу белорусских властей его задержали в Москве в начале 2021-го. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утром 21 июля запретил России экстрадицию белорусского спортсмена, бойца ММА Алексея Кудина. Однако в этот же день, по окончании срока содержания под стражей в московском СИЗО, его вывезли в Минск.