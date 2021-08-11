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Я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Когда общество увидит, кто сколько платит - произойдет смена парадигмы, - Любченко

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Я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Когда общество увидит, кто сколько платит - произойдет смена парадигмы, - Любченко
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. громад. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – сказал 

"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", – добавил Любченко.

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Топ комментарии

  • Alex Kyiv
    Решили вообще рай для бандюков сделать - еще одну базу им открыть? Мудаки, не все живут за трехметровыми заборами в закрытых городках с круглосуточной охраной!
  • AbOriginal_UA
    Лёха, расскажи лучше за какие налоги ты, будучи налоговиком, на своего 18-ти летнего сына записал квартиру и тачку на 300 тыс. у.е. ???
  • vadym sestritsyn
    Сколько там КВАРТАЛ платит. Парадигма ты наша))))
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