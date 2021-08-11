За сутки от коронавируса в Киеве умерли три человека, зафиксировано 186 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 186 больных COVID-19. Три человека умерли.

-Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мэра Киева Виталия Кличко.

"186 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека умерли. Всего с начала пандемии в Киеве - 5250 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 220 560", - сообщил Кличко.

Заболели 105 женщин в возрасте от 20 до 93 лет, 72 мужчины в возрасте от 21 до 88 лет. А также 4 девочки от 5 до 17 лет и 5 мальчиков от 6 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 42 больных коронавирусом. А также 25 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 633 человека. Всего коронавирус преодолели 212 798 жителей столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 47, в Дарницком - 39 и в Святошинском районе - 25 случаев", - отметил Кличко.