Шкарлет о $4 тыс. зарплаты учителям: Это реально, но не для всех

Зарплата 4 тыс. долларов для профессоров реальна, а для педагогов по итогам 2021 года зарплата повысится почти на 30%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.

"4 тыс. долларов были озвучены в 2019 году, и думаю, что это будет реальность при первом этапе внедрения реформы системы высшего образования. Это когда будет введен президентский университет, и для лучших преподавателей 4 тыс. долларов профессоров будет реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки системы высшего образования", - отметил министр.

Шкарлет также отметил, что в 2021 году для педагогов зарплата повысится дважды, и один раз - в 2022 году.

"В 2021 году повышение зарплаты для педагогов будет происходить дважды. Первое было на 20% с 1 января. Еще ожидаем на 1 декабря почти на 9%. Поэтому за 2021 год будет повышение почти на 30%. На 2022 ожидается повышение на конец года, тоже мы примерно на 10% будем ожидать повышения", - добавил министр.

Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.

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