В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу, - генпрокуратура ФРГ
1 9028
В Германии подозревают работника британского посольства в работе на российскую разведку. Его задержали.
Об этом заявила Федеральная прокуратура Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Гражданин Великобритании Дэвид С. работал в британском посольстве в Германии. Установлен по крайней мере один эпизод, когда не позднее ноября 2020 года подозреваемый переслал рабочие документы представителю российской разведки в обмен на вознаграждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Подозреваемого задержали в Потсдаме, недалеко от Берлина. На рабочем месте задержанного прошли обыски.
Задержание предполагаемого шпиона стало результатом расследования, проведенного ФРГ и Великобританией.