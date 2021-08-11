На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 30 августа из-за ремонта. СХЕМА

КК "Киевавтодор" предупреждает, что с 21:00 13 августа до 30 августа на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На Северном мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Ремонт начнут в ночь на субботу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.

Коммунальная корпорация приносит извинения за неудобства.

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