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Выговский назначен новым главой полиции Киева

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Выговский назначен новым главой полиции Киева
Стало известно, кто стал главой полиции Киева. Им назначили Ивана Выговского.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вместо Андрея Крищенко новым главой полиции столицы стал Иван Выговский.

"Да, уже назначили Выговского", - сообщил Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главой полиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник

Выговский Иван Михайлович родился в Житомирской области, 26 марта 1980 года.

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Также он был главой полиции Полтавской области.

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Топ комментарии

  • vadym sestritsyn
    А Вата николаевская пошла)))
  • Анатолий К 65c6a92d
    В Миколаєві як в Харкові і Одесі одні патріоти. Портнов і Єрмак знають кого призначати, бо скоро осінь, а там і йо...лка.
  • Наталка Науменко 17b185cf
    Якась волохата рука посадила 19-річного селюка без освіти на посаду слідчого ,а далі -швидкісним ліфтом на самий верх.
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