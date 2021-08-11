Выговский назначен новым главой полиции Киева
Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вместо Андрея Крищенко новым главой полиции столицы стал Иван Выговский.
"Да, уже назначили Выговского", - сообщил Шевченко.
Выговский Иван Михайлович родился в Житомирской области, 26 марта 1980 года.
Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.
С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.
Также он был главой полиции Полтавской области.