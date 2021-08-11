Выговский назначен новым главой полиции Киева

Стало известно, кто стал главой полиции Киева. Им назначили Ивана Выговского.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вместо Андрея Крищенко новым главой полиции столицы стал Иван Выговский.

"Да, уже назначили Выговского", - сообщил Шевченко.

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Выговский Иван Михайлович родился в Житомирской области, 26 марта 1980 года.

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Также он был главой полиции Полтавской области.