Украина призывает партнеров взять на себя лидерство в разных сферах Крымской платформы, - Кулеба

Украина работает над созданием постоянно действующих координационных механизмов Крымской платформы и призывает наиболее активных партнеров взять на себя лидерство в каждой из ее ключевых сфер.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что саммит - это только начало большой работы. По его словам, запуская Крымскую платформу, Украина становится идеологическим лидером и координатором международных усилий по освобождению Крыма.

"Мы работаем над созданием постоянно действующих координационных механизмов Платформы во всех ключевых сферах: политика непризнания, санкции, безопасность, права человека, экологические и экономические проблемы, связанные с российской оккупацией. Мы призываем наиболее активных партнеров взять на себя лидерство в каждой из этих ключевых сфер", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Крымская платформа не стремится заменить огромнейшую работу относительно Крыма в рамках ООН или усилия, уже прилагаемые ЕС, НАТО, США и другими нашими партнерами.

"Она дополнит, систематизирует и укрепит их", - акцентировал министр.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал 10 августа, что участие в саммите Крымской платформы уже подтвердили 37 стран.

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа на растущие вызовы в сфере безопасности, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.