Кабмин с 1 октября снизит тарифы на электроэнергию для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-ч, - Шмыгаль

Тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн).

Такое решение было принято сегодня на заседании Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

Новые правила заработают с 1 октября.

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