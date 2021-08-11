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Кабмин с 1 октября снизит тарифы на электроэнергию для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-ч, - Шмыгаль

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Кабмин с 1 октября снизит тарифы на электроэнергию для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-ч, - Шмыгаль
Тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн).

Такое решение было принято сегодня на заседании Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

Новые правила заработают с 1 октября.

Кабмин с 1 октября снизит тарифы на электроэнергию для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-ч, - Шмыгаль 01

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Топ комментарии

  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Спочатку підняли до 1.68грн. тепер зменшили до 1.44грн. Оце і є зниження тарифів. Кінець епохи...
  • Підлога Маккартні
    Кабмин снижает тарифы на электроэнергию для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-ч, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 175
  • Павел Стрембовский
    Так и газ стоил 40 копеек, при том что покупался у рашки по 500 баксов))) И при этом с бюджета тратилось 100 ЛЯРДОВ(12,5 лярдов баксов) на разницу в цене... Ваши "дешевые" тарифы стоили Украине Крыма и трети Донбасса.... И 15 тыс погибших....
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