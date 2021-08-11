Воин 54-го ОРБ Алексей Кайданович умер в госпитале от полученных вчера на Донбассе ранений. ФОТО
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Вчера, 10 августа, от ранений, полученных в результате обстрела позиций ВСУ в районе Новолуганского Донецкой области, в госпитале умер Алексей Кайданович, военнослужащий 54-го отдельного разведывательного батальона.
Об этом говорится в материале Суспільного, сообщает Цензор.НЕТ.
"10 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб боец Новоград-Волынского 54-го отдельного разведывательного батальона. Об этом рассказала секретарь Новоград-Волынского городского совета Оксана Гвозденко.
По ее словам, военный Алексей Кайданович погиб во время вражеского обстрела.
"Он действительно погиб. Военный был родом из села Федоровка, но его семья сейчас проживает в Новограде-Волынском", - рассказала Оксана Гвозденко.
Более подробную информацию об обстоятельствах гибели, времени и месте захоронения воина в горсовете сообщат позже", - отмечается в материале издания.