ДТЭК Ахметова избавился от угольных шахт в России

По имеющимся данным, продавцом шахт выступил российский Сбербанк – основной кредитор этих угольных предприятий в Ростовской области.

Компания ДТЭК Рината Ахметова избавляется от угольных шахт в Ростовской области, переговоры о продаже которых велись с 2016 года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

Смена собственника угольных предприятий АО "Донской антрацит", ООО "Сулинантрацит" и АО "Шахтоуправление "Обуховская" уже получила ободрение российской антимонопольной службы. По данным российского издания, новым владельцем шахт выступает кипрская компания Valleyton Investments Limited.

По имеющимся данным, продавцом шахт выступил российский Сбербанк – основной кредитор этих угольных предприятий в Ростовской области.

Как сообщили в компании, ДТЭК Энерго выполнил свою ключевую задачу по переводу на уголь марки "Г" энергоблоков, спроектированных под работу на антраците.

Эта программа позволила увеличить долю угля марки "Г" (добывается в Украине) в топливном балансе ТЭС.

Так по итогу 2020 года, ростовские шахты поставили в адрес ТЭС ДТЭК Энерго 785 тыс. тонн, что составляет всего 6% в общем объеме потребления.

Ранее ДТЭК сообщил, что основным вектором развития компании будет зеленая энергетика, что предусматривает постепенный отказ от шахт и тепловой генерации.

"Сегодня мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии, — цитирует издание "Коммерсантъ" слова гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.

Эти угольные предприятия ДТЭК приобрел еще в 2012 году. Полноценно использовать шахты после 2014 года было невозможно из-за нежелания российских властей предоставлять квоты на поставку угля предприятиям группы SCM Рината Ахметова.

Согласно стратегии развития ДТЭК, к 2030 году доля электроэнергии из возобновляемых источников в отпуске компании будет составлять не менее 33%.