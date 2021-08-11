Ситуация на Донбассе остается сложной. Наемники РФ целенаправленно провоцируют бойцов ВСУ, - разведка

Российские наемники на Донбассе сознательно и целенаправленно провоцируют солдат Вооруженных сил Украины, которые входят в состав Объединенных сил, и специально поддерживают высокий градус напряженности в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Ситуация на Донбассе остается сложной, прежде всего из-за постоянных вооруженных провокаций российских оккупантов, которые по указаниям кремлевских вождей пытаются поддерживать высокий градус напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы позиций украинских войск из тяжелого вооружения осуществляются непосредственно по указанию руководства российских вооруженных сил и достаточно часто становятся неожиданными для низшего звена наемников, о чем свидетельствуют результаты радиоперехвата разговоров российских наемников.

Так, об обстреле 10 августа с. г. подразделениями 3 отдельной мотострелковой бригады 1 АК "ДНР" позиций 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины наемники говорили:

- Что это, не у вас?

- Это Озеряновку равняют.

- Это страх господний, от нас и к нам летит. Огород весь содрогается.

- Далеко от подвала не отползайте, потому что от нас работает Д-30.

- И к нам летят 152.

- Говорю, если что, готовь на подвал.

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О том, как решался вопрос по разгрузке 11-13 августа с. г.. эшелона с боеприпасами, который прибыл из России в Иловайск для обеспечения упомянутого 1 АК "ДНР", говорится в следующем фрагменте разговора:

- А к нам кто прийдет?

- Моисей к нам?

- А что, он не хочет на БК на три дня поехать?

- Скажи, в Иловайск на разгрузку вагонов на три дня.

- Ну а что, все ездят, он же хотел отдохнуть.

- Ну на, я Сане дам телефон.

- На, Саня, тебя Костя.

- Чтобы ты шел на 22-ой короче. А Серега на Фоменко поедет, на БК. А к нам Ритаря. Пусть Ритарь идет на 22-ой, скажи ему.

- Нам пох.., хочет он или не хочет, что это такое, куда он пришел?

- …

- Ну а ху** бегать, пусть там день побудет, съездит на БК, придет сюда. Саня уже спит.

- Так пусть он его меняет, что Тихого дергать.

- Скажи, пусть уже завтра поменяется, Саня уже спит тут.

"Напоминаем о неизбежности наказания за военные преступления, не имеющие срока давности и ответственность за которые предусмотрена нормами международного и национального уголовного права", - резюмируют в ГУР Минобороны.