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В общежития вузов на Львовщине предлагают заселять только полностью вакцинированных студентов, - ОГА

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В общежития вузов на Львовщине предлагают заселять только полностью вакцинированных студентов, - ОГА
В общежития Львовской области предлагают заселять только студентов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Члены комиссии рекомендуют руководителям учебных заведений (в частности, ректорам высших учебных заведений) проводить заселение студентов в ведомственные общежития только после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса, показатель прививок во Львовской области сейчас ниже среднего, если сравнивать с другими областями Украины.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    В общежития вузов на Львовщине предлагают заселять только полностью вакцинированных студентов, - ОГА - Цензор.НЕТ 5941
  • алекс философ
    Люди вірять в прививки, як В Господа Бога.
    І забувають, що рятує людей імунітет, а не прививка. Немає імунітету - прививка не допоможе.
    Я не бачу реклами Зож, заборони алкоголю і тютюну, профілактики.
    Зато бачу просування намордників, вакцин, карантину - все про заробляння грошей корпораціями, а не про здоров'я
  • wittmann1980
    Вторят ублюдочные антиконституционные меры со стран Европы.
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