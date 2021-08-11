СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов

"Демократична сокира" столкнулась с проблемой при публикации пятого номера газеты "Правдоруб". Большинство типографий отказались его печатать и неофициально заявили о том, что подобное указание им дала СБУ.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук соучредитель организации "Демократична сокира" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы внезапно столкнулись со случаем цензуры, что, как мне казалось, уже давно в прошлом. И лучше вам обратить на них внимание, когда они бьют по нам, а не когда придут к следующим критикам. "Демократична сокира" в коллаборации с ОО "Партизан Медиа" печатает газету, которая называется "Правдоруб". Выходит ежемесячно, коммуницирует то, что мы хотим донести - в частности критикует Офис Президента, Зеленского и Ермака", - пишет Трегубов.

По его словам, четыре номера вышли нормально. Пятый - последний - с очень большими проблемами.

"Нам последовательно отказала более чем дюжина типографий во всех уголках Украины. Большинство из них не объясняли причин. Некоторые объяснили. Ко всем пришла Служба безопасности Украины, а именно - Департамент защиты национальной государственности. Одну посетили буквально в течение дня, сразу после нашего к ним обращения. Всем вежливо объяснили что печать тиража "Правдоруба", и шире - сотрудничество "Демократичной сокирой" не в их интересах. Конечно, те решили не рисковать", - подчеркивает он.

"По словам некоторых из них - такой прямоты и борзоты они не наблюдали даже при Кучме и Януковиче. Тогда-то более намеками, здесь очень прямо. Мы попытались выяснить через своих знакомых. Информация подтвердилась - по данным наших визави, нашими оппонентами является начальник Департамента "Т" (ДЗНГ) Александр К., его заместитель Руслан Д. и начальник управления "М" в составе ДЗНГ Ростислав Х. Впрочем, это явно придумали не они - кажется, нам идет привет из Офиса Президента", - уверен Трегубов.

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"Мы все же напечатали тираж - благо, типографий в стране много, а СБУ не отличается тщательностью и упорством. Но следующий тираж ждут те же проблемы - по крайней мере, мне внезапно сообщили о конкретном и свежем указании нас не печатать в типографиях одного из облцентров", - добавил он.

В то же время Трегубов признает, что у него нет никаких доказательств для подтверждения своих слов.

"Я действительно пока не могу ничего доказать - переговоры с типографиями велись по телефону и не под запись. Конечно, мы разошлем и официальные обращения - но частные бизнесы, скорее всего, просто их проигнорируют. Мы в патовой ситуации", - отмечает Трегубов, взывая о помощи.

"Я прошу кого-то, кто имеет силы и умение, это проверить. Или хотя бы прислушаться. Как вариант - самим обратиться в типографию с вопросом, можно ли напечатать газету для "Демократичной сокири" и внимательно выслушать ответ. Или воспользоваться собственными контактами, которые могли бы это подтвердить", - подытожил он.