Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль

Рынок земли в Украине работает без конфликтов и в штатном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Количество сделок превысило 5 тыс. после начала введения рынка земли. Все работает в штатном режиме, без конфликтов. Так должно быть и в дальнейшем", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, запуск рынка земли демонстрирует, что "те страшилки, которые рассказывали отдельные политики, были банальной ложью ради политических дивидендов".

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