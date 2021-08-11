Рынок земли работает в штатном режиме и без конфликтов, - Шмыгаль
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Рынок земли в Украине работает без конфликтов и в штатном режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"Количество сделок превысило 5 тыс. после начала введения рынка земли. Все работает в штатном режиме, без конфликтов. Так должно быть и в дальнейшем", - отметил Шмыгаль.
По словам премьера, запуск рынка земли демонстрирует, что "те страшилки, которые рассказывали отдельные политики, были банальной ложью ради политических дивидендов".