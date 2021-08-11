Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете
Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Данное положение в действующей Конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал Петр Миклашевич.
Председатель КС Беларуси подчеркнул: "При этом на конституционном уровне предложено закрепить положение, что с территории Республики Беларусь, с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам. А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону".