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Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского

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Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского
Кабинет Министров перераспределил 70 млн грн на реализацию проекта "Президентский университет" в 2021 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, данные средства перераспределены за счет уменьшения расходов по программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".

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Данная сумма будет израсходована на финансирование деятельности структурного подразделения "Центра специальных проектов УкрИНТЭИ" и выполнение комплекса проектных, строительно-монтажных и земельных работ в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта "Президентский университет".

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров начать подготовку проекта создания "Президентского университета".

Строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

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