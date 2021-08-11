"Слуга народа" Гетманцев о размещении войск США в Украине: Реакция нашего агрессивного северного соседа может быть неадекватной

Возможное размещение войск США на территории Украины требует тщательного исследования, чтобы не получить неадекватную реакцию России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, комментируя инициативу министра по реинтеграции временно оккупированных территория Алексея Резникова.

Нардеп отметил, что размещение военных баз других государств на территории Украины противоречит Конституции.

"Эта тема требует проведения как минимум консультаций в отношении необходимых изменений в законодательство. Насколько мне известно, Конституция запрещает размещение иностранных военных баз на территории нашего государства. Но, видимо, Резников более глубоко изучал этот вопрос", - сказал Гетманцев.

Кроме того, депутат опасается, что Россия может неадекватно отреагировать на такие действия Украины.

"С другой стороны, мы должны понимать, что никакой шаг не происходит сам по себе, он создает цепную реакцию нашего агрессивного северного соседа, который может быть в определенной степени неадекватным. Базы на территории Украины может еще не быть, но неадекватные действия уже могут начаться. Я бы провел глубокую оценку этого шага, хотя я согласен с министром в том, что, несомненно, размещение на территории Украины силовых подразделений США будет определенной гарантией безопасности нашего государства. Но это точно надо сделать, не нарываясь на неадекватные действия нашего соседа", - сказал Гетманцев.

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Напомним, Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и она может разместить войска США. По словам министра, "наше законодательство это позволяет".

В июне нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, если вступит в Альянс или если заключит со странами соответствующие договоры о военном сотрудничестве. "Разрешение на размещение иностранных военных баз в Украине должен предоставить Конституционный суд. Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины (относительно недопустимости размещения иностранных военных баз? - ред.) "от лукавого". Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников", - сказал Вениславский.