Число новых случаев коронавируса стремительно растет в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, - Ляшко
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В четырех областях Украины наблюдается рост числа новых случаев COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сейчас имеем тенденцию роста числа выявленных случаев COVID-19. В частности, отмечаем рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.
По словам Ляшко, нагрузка на систему здравоохранения в настоящее время является контролируемой. Реанимационные койки заняты на 13%, койки с "кислородом" - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в "зеленом" уровне эпидемической опасности.