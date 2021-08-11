Число новых случаев коронавируса стремительно растет в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, - Ляшко

В четырех областях Украины наблюдается рост числа новых случаев COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас имеем тенденцию роста числа выявленных случаев COVID-19. В частности, отмечаем рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

По словам Ляшко, нагрузка на систему здравоохранения в настоящее время является контролируемой. Реанимационные койки заняты на 13%, койки с "кислородом" - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в "зеленом" уровне эпидемической опасности.

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