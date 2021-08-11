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Число новых случаев коронавируса стремительно растет в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, - Ляшко

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Число новых случаев коронавируса стремительно растет в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, - Ляшко
В четырех областях Украины наблюдается рост числа новых случаев COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас имеем тенденцию роста числа выявленных случаев COVID-19. В частности, отмечаем рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

По словам Ляшко, нагрузка на систему здравоохранения в настоящее время является контролируемой. Реанимационные койки заняты на 13%, койки с "кислородом" - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в "зеленом" уровне эпидемической опасности.

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Топ комментарии

  • radeon
    Заметьте,весь юго-восток назвали,те кто любит нашкаться с кацапами.Вот и результат открытой границы с врагом
  • Иван Иван 31509c93
    это области на азовском и черноморском побережье. на курортах маски не носят)
  • Volodimir L
    У мене до зелених потвор залишається ОДНЕ питання: чому досі не закритий кордон з Росією, країною, що на перших місцях по розмаху епідемії і яка лідирує по смертності? Бо у мене з розумних відповідей є лише одна - це робиться навмисно. До того ж окремим розпорядженням Кабміну мігрантів з Росії та Індії, країн, найбільш уражених найнебезпечнішим штамом вірусу, і вакцинованих бог зна чим (а може й взагалі не вакцинованих), позбавили необхідності бути на двотижневому карантині. Питання стає дедалі актуальнішим, бо навмисне сприяння збільшенню розмаху епідемії це вже державна зрада 100%.
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