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Федоров заявил о начале подключения Украины к инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов: "Безопасные путешествия уже совсем близко"

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Федоров заявил о начале подключения Украины к инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов: "Безопасные путешествия уже совсем близко"
Украина подключается к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов и ожидает подписания договора о взаимном признании сертификатов.

"Несколько дней назад ЕС закончил техническую проверку наших COVID-сертификатов в "Дії" и высоко оценил реализацию. На этой неделе мы начинаем подключение к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов. Параллельно ждем политического решения от Еврокомиссии: принятия так называемого equivalency decision и подписания договора о взаимном признании. Открытые и безопасные путешествия уже совсем близко", - рассказал вице-премьер министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что Минцифры инициировало создание рабочей группы с Израилем и ЕС.

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"Помогаем нашим коллегам, а также делимся опытом в технической реализации сертификатов. Так что очень скоро ждите хороших новостей", - отметил он.

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