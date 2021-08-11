Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова

Большинство жителей разных регионов Украины не согласны с тезисами президента РФ Владимира Путина о том, что не было никаких оснований для того, чтобы украинский народ существовал отдельно от российского, а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов стало результатом советской национальной политики.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Несогласие с тезисом из статьи Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на Востоке страны (согласны лишь 22% жителей этого региона), на Юге - соответственно 59% и 19%, в Центральном регионе - соответственно 74% и 12%, в Западном регионе - соответственно 90% и 0,4%.

Доля тех, кто согласен с тезисом, несколько выше среди представителей самой старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 16%, тогда как среди тех, кому меньше 40 лет - 10%), но несогласие с ним существенно преобладает во всех возрастных группах (от 66% в самой старшей группе до 75% среди тех, кому от 30 до 39 лет).

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Также доля тех, кто согласен с мнением, выше среди этнических русских - граждан Украины по сравнению с этническими украинцами (согласны соответственно 30% и 11%), однако и среди этнических русских преобладает несогласие с ним - не согласны среди них 49%, среди этнических украинцев - 72,5%.

Среди украиноязычных респондентов (общающихся дома на украинском языке) разделяют позицию В. Путина по этому вопросу 7%, среди русскоязычных - 21%, и в указанных группах большинство (соответственно 81% и 55%) ее не разделяют.

Согласно опросу, позицию Путина не разделяют 92% избирателей партии "Европейская солидарность" (при 3% согласных с ней), среди представителей электората ВО "Батькивщина" - соответственно 82% и 8,5%, среди представителей электората партии "Слуга народа" - соответственно 79, 5% и 6%. Исключение составляет лишь электорат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - среди них доля тех, кто с ней не согласен, на статистически значимом уровне не отличается от доли тех, кто согласен (соответственно 40% и 33%).

В этой статье Путин также написал, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим согласны 7% граждан Украины, не согласны 76% (17% не определились).

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Несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим утверждением 59% опрошенных на Востоке страны (лишь 11% жителей этого региона согласны с ним), на Юге - соответственно 65% и 12%, в Центральном регионе - соответственно 81% и 7%, в Западном регионе - соответственно 91% и 0,4%.

Доля согласных с этим утверждением несколько выше среди представителей самой старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 10%, тогда как среди тех, кому менее 30 лет - 5%), несогласие с ним существенно преобладает во всех возрастных группах (71% в самой старшей группе и от 76% до 81% в других возрастных группах).

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