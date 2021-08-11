Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко

С 1 сентября вырастут тарифы на перевозку железной руды и агропродукции, а также тариф на порожний пробег.

Это повышение согласовала Государственная регуляторная служба, сообщил в Фейсбукечлен набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ. Ранее повышение тарифов одобрили Минфин и Минэкономики.

"Больше всего повышение коснется олигарха Рината Ахметова: 3,2 миллиарда для Метинвеста и 1 миллиард для ДТЭК", - написал Лещенко.

Он отметил, что тарифы хотели "привести в порядок" еще год назад, но тогда решение заблокировали "лоббисты Ахметова".

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"На перевозку железной руды тариф вырастет с 1 сентября на 8 процентов и с 1 января 2022 на 20,4 процентов. На перевозку агропродукции с 1 сентября на 8 процентов и с 1 января на 6 процентов. Также увеличивается тариф на порожний пробег. Суммарный позитивный эффект для Укрзализныци составит 1,8 миллиарда в текущем году и 10,1 миллиарда в 2022 году", - сообщил Лещенко.

Он добавил, что это позволит "Укрзализныце" провести необходимую модернизацию.

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