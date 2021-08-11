Новости • Агрессия России против Украины

В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ "Схід"

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В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ "Схід"
Сегодня, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

Подчеркивается, что в результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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В то же время не уточняется, у какого именно населенного пункта в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" получил ранение военнослужащий. 

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  • Эразм Роттердамский 4a760266
    В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9956
  • Эразм Роттердамский 4a760266
    чего не на фронте ***** продажный?
  • Эразм Роттердамский 4a760266
    гнида конченая орангутанг продажный
    Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5008
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