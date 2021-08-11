В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ "Схід"
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Сегодня, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" .
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".
Подчеркивается, что в результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
В то же время не уточняется, у какого именно населенного пункта в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" получил ранение военнослужащий.