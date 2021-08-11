"Укрзализныцю" временно возглавил Камышин

Правительство назначило Александра Камышина и.о. главы правления АО "Укрзализныця". Ранее он занимал должность советника министра инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины по представлению Наблюдательного совета назначил Александра Камышина новым исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрзализныця"", - сказано в сообщении.

Камышин будет исполнять обязанности главы правления до 31 декабря 2021 года или до назначения постоянного главы правления, если оно состоится раньше.

Также правительство признало утратившим силу решение о возложении обязанностей председателя "УЗ" на Ивана Юрика.

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Камышин работал в аудиторской компании KPMG в должности аудитора в 2006-2008 годах. Продолжил карьеру в Dragon Capital, где работал до 2012 года.

С апреля 2012 года по апрель 2019 года занимал должность менеджера по инвестициям СКМ Рината Ахметова. Параллельно был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года - управляющий партнер Fortior Capital. Также с июля 2011 года – издатель Latifundist Media.

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