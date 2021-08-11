Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко

Сеть Mere, принадлежащая российской компании "Светофор", намеревается до конца года открыть в Украине 40 супермаркетов. В ближайших планах - запуск в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.

Об этом в комментарии изданию "Лига"заявил бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам экс-директора, компания все еще имеет планы запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года. В ближайшее время планируют открывать новые супермаркеты в Днепропетровской и Киевской области. Хоменко подчеркнул, что уже не имеет отношения к компании.

Хоменко добавил, что при запуске супермаркетов в Украине сеть не встречала преград со стороны властей страны.

По данным Retailers.ua, компания планирует запуститься в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.

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Mere - проект владельцев российской сети "Светофор", которая принадлежит бизнесменам из Красноярска — Сергею и Андрею Шнайдерам. Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер" и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere работает в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. До 2020 года работала в Николаеве.

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Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года. Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет. "Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов. 18 июня секретарь СНБО назвал попытку открытия супермаркетов российской сети операцией спецслужб РФ и заявил, что сеть магазинов собирались использовать во время избирательного процесса.