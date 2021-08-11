Семенченко о домашнем аресте Чауса: В 2014-19 г. мы ошиблись, сосредоточившись на "косметическом ремонте Системы" - новые органы загнивают быстрее, чем начинается "оздоровление организма"

В Украине любые имплементированные в систему органы загнивают быстрее, чем начинается гипотетическое "оздоровление организма". Поэтому проведение в 2014-2019 гг. "косметического ремонта Системы" было ошибкой.

Об этом заявил экс-нардеп Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Судья Чаус под домашним арестом. После того как 4 года скрывался от следствия в Молдове. Похоже, что наслушавшись парламентских "либералов" мы в 2014-2019 гг. ошиблись, сосредоточившись на "косметическом ремонте Системы", всевозможных "антикоррупционных судах", "новом избирательном законодательстве", "снятии депутатской неприкосновенности" и так далее. Любые имплементированные в эту Систему органы загнивают быстрее, чем начинается гипотетическое "оздоровление организма". Эта Система не сочетается со свободными людьми и "жизнью по закону", в принципе", - заявил он.

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"Также показательным является пребывание прямого врага Украины - Медведчука под домашним арестом, в роскошном особняке. По обвинению в государственной измене, кстати. Особенно на фоне моего уже почти 5 месячного незаконного пребывания в одиночной камере ИВС СБУ. Я не скрывался от так называемого "следствия", сам явился в СБУ, а за 12 дней с семьей не нарушил ни одного условия содержания под домашним арестом. Тем не менее, Луганские и Крымские судьи в Киевских судах считают, что все "норм". Воспринимаю это как комплимент от власти. Она четко показывает, кто ей друг, а кто угроза. Считаю подобное отношение чудесным лекарством от игр в "либерализм" и "законопослушность". Хорошей вакциной от иллюзий", - добавил экс-нардеп.

"Знаю, что многих немного огорчил мой повторный арест, некоторые даже опустили руки. Но не стоит. Все это временно. Просто в следующий раз мы не повторим этих ошибок. Спасибо за науку, господа! Все будет хорошо) Слава Украине!" - резюмировал Семенченко.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.