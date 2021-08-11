Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года

С целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечения его поддержки со стороны украинских граждан президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 348/2021 "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что стратегия предполагает всестороннее информирование о госполитике по евроатлантической интеграции путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечение независимых экспертов, общественных объединений и международных партнеров, к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО.

"Ожидается, что предусмотренные Стратегией шаги будут способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Альянсе, а на международном уровне - поддержки евроатлантических стремлений Украины и необходимых для этого реформ", - заявляют в Офисе Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад должен признать, что Украина является его частью, а не "восставшей провинцией "русского мира"", - Кулеба

Данным указом Зеленский также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии. Реализовать ее планируется в четыре этапа. Среди прочего, запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнении мероприятий по евроатлантической интеграции и выпуск ряда информационно-просветительских материалов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.