Надо усилить ответственность и управляемость Госпродпотребслужбы, - Любченко

Госпродпотребслужба нуждается в усилении ответственности и управляемости, считает первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, комментируя ситуацию со штрафом в 325 млн грн для компании "Новая пошта".

"Надо усилить управляемость и ответственность в системе Госпродпотребслужбы. Руководитель организации, в которой работает 30 тыс. сотрудников, должен проводить эффективную кадровую политику", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневная кропотливая работа - совещания, миссии, kpi для руководителей. Эта ситуация с "Новой поштой" противоречит вообще всяческой логике. Мера наказания должна соответствовать уровню нарушения. А здесь противоречие на противоречии. Это - нонсенс", – добавил Любченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штрафа в 325 млн грн для "Новой почты" не будет, он не адекватен нарушению, - глава Госпродпотребслужбы Магалецкая

По его словам, в настоящее время завершается служебная проверка относительно данного многомиллионного штрафа.

"Даже если бы не было огласки, мы это мониторим, и это было бы отменено, а виновные - привлечены к ответственности", – подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщалось, "Нова пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждения посылки на 500 грн. Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн – 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года - по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что возглавляемое ею ведомство отменит наложенные на группу компаний "Нова пошта" многомиллионные штрафы.