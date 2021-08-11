В Чернигове зафиксированы первые случаи инфицирования штаммом Delta, - горсовет
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, информирует Цензор.НЕТ.
"Новости о штамме "Дельта" уже не такие далекие - сегодня в Чернигове зафиксировали первые два случая", - написал чиновник.
Ломако призвал население активнее прививаться и подчеркнул, что все вакцины, завезенные в Чернигов - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac - это качественные медпрепараты, которые доказали свою эффективность в государствах, накрытых "дельтой".
По состоянию на 10 августа в Чернигове первую дозу вакцины получили 38 434 человека, а вторую - 22 396. Это, соответственно, более 16% и 9% взрослого населения города.
Ранее председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в области подтверждено 10 случаев инфицирования штаммом "дельта".
С начала пандемии в области зарегистрировано 57 924 случая заболевания COVID-19, из которых 1387 закончились смертью. На сегодня болеет 300 человек, из которых 59 получают помощь в больницах.