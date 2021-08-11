В ближайшее время станет известно, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы", - Никифоров

График и программа визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев еще окончательно не сформированы.

Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы конечно же приглашаем ее посетить "Крымскую платформу", остаться на 23 августа. Останется она, или нет, станет известно в ближайшее время. Если не останется, я на 99 процентов уверен, что вы сможете сами спросить у нее, почему она не согласилась", - отметил Никифоров.

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