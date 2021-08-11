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В ближайшее время станет известно, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы", - Никифоров

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В ближайшее время станет известно, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы", - Никифоров
График и программа визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев еще окончательно не сформированы.

Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы конечно же приглашаем ее посетить "Крымскую платформу", остаться на 23 августа. Останется она, или нет, станет известно в ближайшее время. Если не останется, я на 99 процентов уверен, что вы сможете сами спросить у нее, почему она не согласилась", - отметил Никифоров.

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Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Если подельница рашиста Меркель даст согласие ,то быть Крыму рашистским ,как минимум 50 лет, ведь ордло ,созданное при содействии и самом активном участии этой антиукраинской рашен-фрау ,уже идет в первый класс,ему 7 -м лет и конца края не видно и с Меркельшей его не будет видно долго долго, ибо она выполняет указание рашиста ,не допустить Украину и ее народ ни в ЕС ани в НАТО
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