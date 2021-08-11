В будущем человечество ожидает персонализированная медицина и редактирование ДНК с учетом индивидуальных потребностей, - Шимкив

В ближайшем будущем медицина выйдет на уровень персонализации услуг, предоставляемых конкретному человеку с учетом его индивидуальных потребностей.

Об этом в интервью президенту компании "Киевстар" Александру Комарову рассказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он напомнил, что на сегодняшний день есть ряд гаджетов, которые собирают данные о состоянии здоровья своего владельца, и могут прогнозировать риски заболеваний у конкретного человека. Это, по его словам, ведет к развитию персонализированной медицины, когда лекарство и его дозировка будет подбираться с учетом индивидуальных особенностей конкретного человека. А благодаря развивающейся технологии редактирования генома, будут создаваться лекарства для предупреждения конкретных проблем у конкретного человека или группы людей.

"Самый простой пример: я являюсь пользователем 23andMe. Моя ДНК оцифрована, и я дал разрешение компании на то, чтобы моя ДНК использовалась в клинических исследованиях различных препаратов. Недавно я получил отчет, в котором говорится, что есть некий препарат, который не будет для меня эффективным, поскольку у меня есть определенный ген, блокирующий эффективность действия активных веществ лекарства. То есть в случае возникновения необходимости применить то или иное лекарство, я буду знать, что именно и в какой дозировке мне применять, чтобы получить наибольший эффект. Мир сегодня движется в сторону индивидуального подбора лекарств, терапии, ускорения фокусировки работы врача на решение конкретной проблемы у конкретного пациента и главное, предвидеть ее", - отметил Шимкив.

По его словам, в будущем первичный сбор информации о пациенте будет осуществлять не медперсонал, а система, которая позволит врачу выйти на новый качественный уровень в вопросе лечения того или иного человека.

"Нас ожидает digital humans - система, которая может стать медперсоналом, осуществляющим первичный сбор информации о пациенте. Врачу нет необходимости тратить свое время на опрос о состоянии или симптомах пациента. Врач сразу получит полную информацию и уже будет решать, что делать с пациентом дальше. При этом роль врача существенно вырастет, поскольку он сможет концентрироваться непосредственно на лечении пациента, без отвлечения на сбор той информации, которую может сделать система", - отметил Шимкив.

В то же время, по словам главы совета директоров Darnitsa Group, это было бы невозможным без развития телеком-компаний, которые позволили человечеству получать быстрый доступ к информации и знаниям в любой точке планеты.

"Для меня телеком имеет очень важную роль: он дал доступ любым людям с любым доходом к информации и знаниям. Телеком и интернет изменил общество в том, что оно перестало быть иерархичным с точки зрения доступу к знанию и информации. Такие компании, как "Киевстар", дают колоссальные возможности всем, и поднимают мир на качественно высокий уровень", - добавил он.