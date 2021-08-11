Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова

Россия на переговорах по Донбассу продолжает блокировать вопрос обмена пленными, Кремль соглашается на обмен только в двух случаях.

Об этом заявила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Хочу заметить, что мои наблюдения и мой анализ всех предыдущих обменов свидетельствует о том, что эти обмены происходили только в двух случаях - или если было выгодно, например забрать свидетелей, которые у нас есть, на нашей территории... Или если Российская Федерация не хочет понести какие-то потери. Это могут быть различные потери - экономические, политические или имиджевые. Только в двух случаях РФ идет на такой обмен", - рассказал член украинской делегации в ТКГ.

По словам Ивановой, если таких случаев не произошло, то Российская Федерация "даже и мысли не имеет о том, что нужно выполнять международное гуманитарное право, это гуманитарная миссия, поэтому такие обмены она блокирует".

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