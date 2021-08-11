Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции

Полицейские должны с одинаковым вниманием относиться к заявлению студента, у которого украли велосипед, и миллионера, у которого украли дорогой автомобиль.

Об этом пишет в Фейсбуке министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я представил личному составу нового начальника полиции Киева Ивана Выговского. Главная задача, которую я поставил перед ним - это рост Доверия и Уважения граждан к полиции", - написал Монастырский.

Он добавил, что главным заданием начальника ГУНП Киева является общественная безопасность на улицах столицы, и первым испытанием станут мероприятия к 30-летию Независимости Украины.

Читайте: Выговский назначен новым главой полиции Киева

Также министр подчеркнул, что требует повышения качества борьбы с массовыми правонарушениями - кражами, хулиганством, мошенничеством, наркопреступностью.

"Для гражданина, у которого украли велосипед, это может быть гораздо больнее, чем когда дорогое авто украли у миллионера. То же самое касается и мошенничества, в частности, в киберпространстве. Несколько тысяч гривен, которые мошенники украли через Интернет у студента или пенсионера, для них ценнее, чем потеря сотен тысяч, которые мошенники выманили у того, у кого они далеко не последние", - подчеркнул Монастырский.

Смотрите: Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости. ФОТОрепортаж

Также глава МВД добавил, что каждый случай коррупции в полиции Киева повлечет за собой немедленную реакцию как с его стороны, так и со стороны главы НПУ.



