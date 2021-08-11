Задержаны жители Харьковщины, изготовлявшие поддельные документы для пересечения госграницы, - Нацполиция. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В конце 2020 г. оперативники Департамента внутренней безопасности НП получили информацию о группе, которая на территории Киева и Харьковщины наладила схему переправки лиц через государственную границу с последующей легализацией путем подделки для них документов.
Как выяснилось, 46-летний житель Харьковщины принимал заказы на изготовление фальшивых паспортов гражданина Украины, Российской Федерации, так называемых "ДНР" и "ЛНР", карточек налогоплательщиков, видов на постоянное или временное проживание, загранпаспорта, диплома о высшем образовании и тому подобное.
Его 45-летний сообщник отвечал за изготовление поддельных документов, в том числе с защитными голографическими элементами, которые выдаются органами исполнительной власти. За работу злоумышленники брались только после предварительной 100% оплаты.
Правоохранители провели несколько оперативных закупок разного рода документов, экспертиза которых подтвердила факт подделки.
При проведении обысков по месту жительства участников группы обнаружены и изъяты: поддельные штампы и печати органов исполнительной власти, бланки строгой отчетности, документы с признаками подделки, оборудование для изготовления поддельных документов, оргтехника, "черновые" записи.
Сейчас организатору следователи полиции уже объявили о подозрении по ч.1 ст.209 и ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику вручено подозрение по ч.3 ст.358 УК. В суд подано ходатайство на избрании им меры пресечения.