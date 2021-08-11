НБУ признал неплатежеспособным банк "Земельный капитал"

Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных банк "Земельный капитал" (Днепр). На 1 июня 2021 года по размеру общих активов занимал банк занимал 63 место среди 73 действовавших в стране банков.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ от 11 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

"Правление НБУ приняло решение отнести АО "КБ "Земельный Капитал" в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля финучреждения составила 0,04% от чистых активов платежеспособных банков.

В НБУ подчеркивают, что отнесение АО "КБ "Земельный Капитал" к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым.

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Вкладчики, размер вкладов которых не превышает 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме - это около 70% вкладчиков банка. Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 составляет 92% от общей суммы вкладов физлиц.

Основным владельцем банка "Земельный капитал" является экс- министр угольной промышленности Виктор Тополов (94,4% акций).