Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, проходной барьер смогли бы преодолеть 5 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в национальном разрезе за партию "Слуга народа" проголосовали бы 22,2% тех, кто собирается на участки и определился с выбором, за "ЕС" - 16%, за "Батькивщину" - 14%, за ОПЗЖ - 13,6%, , за "Силу и честь" - 6%.

Близки к преодолению 5-процентного барьера "Украинская стратегия Гройсмана" (4,7%) и партия "Наши" (4,5%).

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"Анализ возрастного распределения сторонников партии "Слуга народа" показывает, что с увеличением возраста респондентов количество сторонников данной политической силы существенно снижается, так, среди респондентов в возрасте 18-24 года таких 27%, в возрасте 55 лет и старше - 10%. Что касается партии "Европейская солидарность", возрастное распределение сравнительно равномерное, несколько меньший показатель среди респондентов в возрасте 18-24 года. Относительно партии "Батькивщина" количество сторонников больше среди респондентов в возрасте 45 лет и старше по сравнению с другими возрастными группами", - отметили в Украинском институте будущего.

Также читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, "ЕС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и честь" - 5,9%, - опрос Центра Разумкова

Есть и определенные региональные отличия. Так, в западной части Украины лидирует "ЕС", а "Слуга народа" и "Батькивщина" занимают второе и третье места. Также 8,1% тут получила бы партия "Свобода".

В центре Украины тройка лидеров выглядит так же, как и на всеукраинском уровне - "СН, "ЕС", "Батькивщина". 8,4% могла бы набрать "Украинская стратегия Гройсмана", а 7,8% - ОПЗЖ.

На юге Украины при сохранении лидерства "СН" на втором месте - "ОПЗЖ" с 21,4%. Также в этом регионе 7% набирает партия "Наши" и 6,1% - "Партия Шария".

На востоке дуэт лидеров такой же - "СН" и "ОПЗЖ". Здесь по-прежнему высоки были бы результаты партии "Наши" (7,3%), а вот "Партия Шария" набрала бы уже 4,9% и не преодолела парламентский барьер.

В макрорегионе Донбасс на первом месте - "ОПЗЖ", на втором - "СН", а на третьем - "Наши". "Партия Шария" здесь набирает 5,9%.

Исследование проводили с 17 июля по 1 августа методом опроса face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете. Было опрошено 5 тыс. респондентов. Погрешность не превышает 1,41% в целом и 3,16% на региональном уровне.