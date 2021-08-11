Греция передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca, - Кабмин
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Кириакос Мицотакис поблагодарил Украину за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным. В частности, он подчеркнул, что будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.
"Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Денис Шмыгаль поблагодарил за поддержку Украины, в том числе за то, что министр приедет на Саммит "Крымской платформы" и празднование Дня Независимости.