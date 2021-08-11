Греция передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca, - Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с главой правительства Греческой Республики Кириакос Мицотакиса выразил поддержку греческому народу в связи с масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кириакос Мицотакис поблагодарил Украину за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным. В частности, он подчеркнул, что будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.

"Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca", - говорится в сообщении.

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Также стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Денис Шмыгаль поблагодарил за поддержку Украины, в том числе за то, что министр приедет на Саммит "Крымской платформы" и празднование Дня Независимости.