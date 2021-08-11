Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Cnet.
Богдан Кулинич - аспирант Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария). Он обнаружил, что алгоритм Twitter часто предпочитает людей моложе возрастом и со светлым цветом кожи.
"Алгоритм имеет тенденцию считать более выразительными изображения людей, которые выглядят стройными, молодыми, со светлого или теплого цвета кожей гладкой текстуры и с женскими чертами лица", - написал он.
По его словам, эта предвзятость может привести к дискриминации определенных категорий людей.
В Twitter заявили, что такая находка важна, ведь многие из нас пользуется камерами и программами с различными фильтрами красоты, прежде чем делиться фотографиями с друзьями или в социальных сетях. А такие фильтры могут исказить наши ожидания нашей собственной привлекательности.
Кулинич оценил свою победу неоднозначно. "Ущерб, причиняемый алгоритмами, является не просто "багом". Что важно, много вредных технологий являются такими не из-за случайности или неумышленных ошибок, а скорее по умолчанию", - написал он в Twitter.