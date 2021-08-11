Дело о получении взятки нардепом Юрченко направлено в суд, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его посредника, обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению такой выгоды за внесение изменений в законодательство депутатами Верховной Рады

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу САП в Фейсбук.

При этом в САП не называют имени нардепа и его пособника, но, по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о внефракционном народном депутате Александре Юрченко, ранее исключенном из фракции "Слуга народа", и его "неофициальном помощнике" Иване Фищенко.

По данным САП, летом 2020 года НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают взятки за использование законных полномочий народных депутатов, и начало специальную операцию с включением в состав группы детектива "под прикрытием". "Народный избранник попросил передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений в проект закона Украины "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще $200 тыс. для подкупа народных депутатов - членов соответствующего Комитета Верховной Рады", - говорится в сообщении.

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В дальнейшем участники преступления были проинформированы неизвестными о проводящейся операции и пытались завуалировать свою деятельность, но экспертиза подтвердила достоверность полученных в ходе следствия аудио и видеозаписей и наличие в высказываниях обвиняемых просьбы к предоставлению денежных средств им и членам комитета Верховной Рады.

Во время досудебного расследования с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания на недвижимое имущество и автотранспортные средства обвиняемых наложен арест. Посреднику в передаче неправомерной выгоды НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 сентября, нардепу 17 сентября 2020 года, а 3 марта 2021 года материалы уголовного производства были открыты для ознакомления защитой обвиняемых.

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Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Также СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

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