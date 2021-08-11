Температура 37,2° или простуда не являются противопоказанием для прививки от COVID-19, - Минздрав

На почти 7 млн ​​прививок от COVID-19 после иммунизации зарегистрировано 0,033% неблагоприятных событий.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В ответ на пандемию COVID-19 с 24 февраля 2021 года Украина осуществляет вакцинацию от этой болезни. За этот период было введено почти 7 млн ​​доз вакцин от COVID-19. Вакцинировано двумя дозами 2,5 млн украинцев, одну дозу получили более 4,3 млн человек. На это количество введенных доз вакцины против COVID-19 было зарегистрировано лишь 0,033% неблагоприятных событий после иммунизации. Большинство из них - несерьезные", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что все вакцины против COVID-19, которые используются в Украине, являются безопасными и эффективными, ведь одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

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В то же время, противопоказаниями для проведения вакцинации от COVID-19 могут быть:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу препарата (если первую вакцинацию пациент получил векторной вакциной (AstraZeneca), врач, в отдельной ситуации, также может назначить м-РНК вакцину для введения второй дозы);

гиперчувствительность к компонентам вакцины (подробнее о составе препарата можно узнать у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);

острое заболевание (температура тела выше 38,5ºC).

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В министерстве отметили, что незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не являются противопоказанием к вакцинации.

Людям, которые принимают препараты, влияющие на иммунную систему, имеют серьезные хронические заболевания или подвержены тяжелым аллергическим реакциям, нужно проконсультироваться о вакцинации со своим врачом заранее и сообщить о них медицинскому работнику, который проводит иммунизацию.

Также перед вакцинацией проводится медицинский осмотр пациентов. Во время этого осмотра необходимо сообщить врачу о любых аллергических реакциях, которые были раньше.