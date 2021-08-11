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Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп

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Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп
Пьяный отдыхающий из Черкасской области хотел прилечь на шезлонг, а вот платить за него не собирался. Теперь он может сесть на 8 лет.

Об этом сообщает Одесское райуправление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

"Не желая рассчитываться за аренду шезлонга, нетрезвый отдыхающий начал с мужчиной ссору, а когда не хватило слов - пустил в ход кулаки. В ходе столкновения злоумышленник ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, сломав тому череп", - сказано в сообщении.

Турист сбежал с пляжа, но его быстро разыскали в городе.

37-летнему мужчине сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Суд отправил отдыхающего в СИЗО.

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Топ комментарии

  • Ван Хельсинг 14cf56c4
    животное
  • Valery Greff
    А поехал бы куда-нить в Турцию или ******, и шезлонги б были на шару, и отдохнул дешевле, и море прикольнее Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 642
  • Zelya Vsyo
    Я не оправдываю этого дебила, но, судя по фото, кроме как на шезлонг, он бы смог прилечь только на надувной матрас в море. Весь пляж занят шезлонгами. Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 3617
    Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 9884
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