Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп
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Пьяный отдыхающий из Черкасской области хотел прилечь на шезлонг, а вот платить за него не собирался. Теперь он может сесть на 8 лет.
Об этом сообщает Одесское райуправление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.
"Не желая рассчитываться за аренду шезлонга, нетрезвый отдыхающий начал с мужчиной ссору, а когда не хватило слов - пустил в ход кулаки. В ходе столкновения злоумышленник ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, сломав тому череп", - сказано в сообщении.
Турист сбежал с пляжа, но его быстро разыскали в городе.
37-летнему мужчине сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Суд отправил отдыхающего в СИЗО.