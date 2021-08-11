Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп

Пьяный отдыхающий из Черкасской области хотел прилечь на шезлонг, а вот платить за него не собирался. Теперь он может сесть на 8 лет.

Об этом сообщает Одесское райуправление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

"Не желая рассчитываться за аренду шезлонга, нетрезвый отдыхающий начал с мужчиной ссору, а когда не хватило слов - пустил в ход кулаки. В ходе столкновения злоумышленник ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, сломав тому череп", - сказано в сообщении.

Турист сбежал с пляжа, но его быстро разыскали в городе.

37-летнему мужчине сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Суд отправил отдыхающего в СИЗО.

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