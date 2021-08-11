На Кировоградщине круглосуточно ремонтируют "Дорогу единства" - трассу М-30. ФОТО

В Кировоградской области вышли на финишную прямую ремонтные работы на отрезке Новоархангельск - Кропивницкий на трассе М-30. Работы выполняют круглосуточно.

Об этом информирует Служба автомобильных дорог Кировоградщины, передает Цензор.НЕТ.

"Участки, на которых ремонт стартовал позже, восстанавливаем даже ночью. Основное внимание - маршруту Единства М-30", - комментируют в автодоре.

Данный маршрут, который называют "Дорогой единства", станет самым длинным в Украине и будет иметь протяженность около 1 400 км. Создание трассы М-30 Стрый - Изварино выполняется в рамках программы "Большая стройка". Он протянется через всю страну и станет кратчайшим путем от Львовской до Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, завершат через две недели на Виннитчине, - ОГА. ФОТО

Сейчас на участке трассы на Кировоградщине уже завершили фрезерование и усиление основы, а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. Дорожники с помощью спецтехники кладут верхний слой покрытия. Следующим шагом станет планирование обочин, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Напомним, "Дорогу единства" планируют открыть в этом году, к 30-летию Независимости.

Также смотрите: Маршрут Старобельск-Меловое на Луганщине восстановят полностью ко Дню Независимости. ФОТО